Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Das 2024 von Pixfra Technology eingeführte Mile 2: New Miles to Go, hat den deutschen Red Dot Design Award gewonnen. Dieses fortschrittliche Wärmebildmonokular wurde für den Einsatz im Freien, für Such- und Rettungseinsätze sowie für die Jagd entwickelt und setzt mit seinem minimalistischen Design und seinen hochentwickelten Algorithmen neue Präzisionsstandards. Der Slogan "New Miles to Go" spiegelt unser Engagement für Innovation und Führung in der Wärmebildtechnologie wider.Eleganz trifft auf EinfallsreichtumDas mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Wärmebildmonokular Mile 2 ist ein Beispiel für eine Mischung aus Minimalismus und Raffinesse. Es ist aus hochwertigem Weichgummi gefertigt und verfügt über ein schlankes Profil mit rutschfestem Design. Die Ergonomie gewährleistet eine bequeme Handhabung bei längerem Gebrauch, während das Drei-Tasten-Layout auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine einhändige Bedienung ermöglicht. Die verborgene Einschalttaste trägt zu seinem schlanken Design bei. Sein Taschenformat und sein geringes Gewicht machen das Mile 2 zu einem idealen Begleiter für die Erkundung der Natur. Die kreisförmige Dioptrieneinstellung und das zentral angeordnete Loch im Nackenband sorgen für eine robuste und benutzerfreundliche Erfahrung und garantieren eine lange Lebensdauer.Wegweisende Wärmebildtechnik mit KI-gestützter KlarheitDas Wärmebild-Monokular Mile 2, das auf dem fortschrittlichen Wärmebild-ISP4.0 und KI-Algorithmen basiert, bietet vier wichtige Verbesserungen für Benutzer. Dazu gehören adaptive Zielhelligkeit und -kontrast, ein erweiterter Dynamikbereich, Kantenschärfung für mehr Bildschärfe und Rauschunterdrückung für eine stabile Bildqualität. Mit einem ultraempfindlichen 12-\u03bcm-Detektor und einer hohen Vergrößerungsleistung bietet das Mile 2 außergewöhnliche Klarheit und einen vielseitigen Blick.Kontrolle in der Wildnis mit fortschrittlicher Bildgebung und TrackingDer "Dschungelmodus" ist ein Algorithmus, der auf dichte Umgebungen zugeschnitten ist und die Visualisierung von Zielen und Hintergründen verbessert. Das Mile 2-Wärmebildmonokular verfügt über eine Hotspot-Verfolgung, die den wärmsten Punkt identifiziert und so eine schnelle Zielerfassung ermöglicht. Der Akku mit hoher Kapazität bietet 8,5 Stunden ununterbrochenen Betrieb und ist damit für ganztägige Einsätze geeignet. Die Pixfra Outdoor-App unterstützt die gleichzeitige Fernbetrachtung für bis zu 4 Benutzer über WiFi und verbessert so das gemeinsame Outdoor-Erlebnis.Der ultimative Begleiter für abenteuerliche EntdeckungenGanz gleich, in welchem Gelände - dichte Wälder, unruhige Gewässer oder sengende Wüsten - das Mile 2-Wärmebildmonokular ist so konzipiert, dass der Benutzer jederzeit und überall den Nervenkitzel der Erkundung genießen kann. Das hochwertige PC-Gehäuse von Mile 2 ist langlebig, hitzebeständig und verschleißfest und kann auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Die Schutzart IP67 bietet ein hohes Maß an Schutz und bietet zuverlässige Sicherheit bei Outdoor-Abenteuern.Lassen Sie sich mit dem Mile 2 auf neue Abenteuer ein - einem hochmodernen Hilfsmittel für Entdecker und einem Sensor für die verborgenen Details der Welt. Das Engagement von Pixfra Technology für Innovation definiert die Wärmebildtechnik für das Unerforschte neu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413449/image_5030976_33928805.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-neuer-durchbruch-bei-warmebildmonokularen--die-pixfra-mile2-serie-302149865.htmlPressekontakt:Yanni Yang,yanni.yang@pixfra.comOriginal-Content von: Pixfra Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100098805/100919531