The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2024ISIN NameCH0385997090 CEMBRA MONEY BK 17-24DE000A2DAFL4 HASPA PF.A.33 17/24DE000HLB3B00 LB.HESS.-THR.IS.05B/2016XS1992940913 SHOUGANG GR. 19/24AU3FN0048393 EX.IMP.BK.K. 19/24 FLRMTNDE000DW6CZY8 DZ BANK IS.A1920US471048BY30 JAP.BK.INT. 19/24XS2000504444 LIBERTY MUT. 19/59 FLRDE000HLB4L07 LB.HESS.-THR.NIS0514B/001BE0002280494 GROUPE BRUX.LAMB. 17/24DE000HLB5EY6 LB.HESS.THR.CARRARA08I/17EU000A3JZSD0 ESM 23-23.05.24LU0091101195 CS I.12-CSLPF GR.EUR B INVESTMENTLU0078041992 CS I.12-CSLPF GR.CHF B INVESTMENTLU0091100890 CS I.12-CSLPF YI.EUR B INVESTMENTLU0091100973 CS I.12-CSLPF BAL.EO B INVESTMENTDE0005492276 GIEAG IMMOB.AG