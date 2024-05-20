The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.05.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2024
ISIN Name
CH0385997090 CEMBRA MONEY BK 17-24
DE000A2DAFL4 HASPA PF.A.33 17/24
DE000HLB3B00 LB.HESS.-THR.IS.05B/2016
XS1992940913 SHOUGANG GR. 19/24
AU3FN0048393 EX.IMP.BK.K. 19/24 FLRMTN
DE000DW6CZY8 DZ BANK IS.A1920
US471048BY30 JAP.BK.INT. 19/24
XS2000504444 LIBERTY MUT. 19/59 FLR
DE000HLB4L07 LB.HESS.-THR.NIS0514B/001
BE0002280494 GROUPE BRUX.LAMB. 17/24
DE000HLB5EY6 LB.HESS.THR.CARRARA08I/17
EU000A3JZSD0 ESM 23-23.05.24
LU0091101195 CS I.12-CSLPF GR.EUR B INVESTMENT
LU0078041992 CS I.12-CSLPF GR.CHF B INVESTMENT
LU0091100890 CS I.12-CSLPF YI.EUR B INVESTMENT
LU0091100973 CS I.12-CSLPF BAL.EO B INVESTMENT
DE0005492276 GIEAG IMMOB.AG
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2024
ISIN Name
CH0385997090 CEMBRA MONEY BK 17-24
DE000A2DAFL4 HASPA PF.A.33 17/24
DE000HLB3B00 LB.HESS.-THR.IS.05B/2016
XS1992940913 SHOUGANG GR. 19/24
AU3FN0048393 EX.IMP.BK.K. 19/24 FLRMTN
DE000DW6CZY8 DZ BANK IS.A1920
US471048BY30 JAP.BK.INT. 19/24
XS2000504444 LIBERTY MUT. 19/59 FLR
DE000HLB4L07 LB.HESS.-THR.NIS0514B/001
BE0002280494 GROUPE BRUX.LAMB. 17/24
DE000HLB5EY6 LB.HESS.THR.CARRARA08I/17
EU000A3JZSD0 ESM 23-23.05.24
LU0091101195 CS I.12-CSLPF GR.EUR B INVESTMENT
LU0078041992 CS I.12-CSLPF GR.CHF B INVESTMENT
LU0091100890 CS I.12-CSLPF YI.EUR B INVESTMENT
LU0091100973 CS I.12-CSLPF BAL.EO B INVESTMENT
DE0005492276 GIEAG IMMOB.AG