The following instruments on XETRA do have their first trading 20.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.05.2024Aktien1 US9508403063 Wesfarmers Ltd. ADR2 DK0060477263 Asetek A/S3 GB00BQFH6320 Ascential PLC4 US5049221055 Labcorp Holdings Inc.5 CA88089G2027 Terra Balcanica Resources Corp.Anleihen/ETF1 XS2822574245 AS LHV Group2 IT0005596363 BPER Banca S.p.A.3 XS2813774341 Oncor Electric Delivery Co. LLC4 XS2336188029 AGPS BondCo PLC5 US06738ECK91 Barclays PLC6 XS2826616596 Cellnex Finance Company S.A.7 FR001400Q7X2 Covivio Hotels S.C.A.8 US89236TMD45 Toyota Motor Credit Corp.9 XS2823913921 Avis Budget Finance PLC10 DE000A352E14 Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]11 DE000A1RQET8 Hessen, Land12 US55336VBX73 MPLX L.P.13 USG6382G7P18 NatWest Markets PLC14 USG6382G7N69 NatWest Markets PLC15 XS2807760843 SpareBank 1 SMN16 XS2824606532 Timken Co.17 AU3CB0309763 British Columbia, Provinz18 FI4000571260 Finnair Oyj19 US89236TMF92 Toyota Motor Credit Corp.20 IE0004CIQ1O4 Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF21 IE000P0FL8E3 First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF