NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evotec von 28 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Wirkstoffforschers bleibe vor dem Start des neuen Chefs im Juli vage, schrieb Analyst Benjamin Jackson in seiner am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt aber sehr optimistisch für das zweite Halbjahr, dessen Bedeutung möglicherweise unterschätzt werde./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2024 / 16:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2024 / 19:05 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005664809