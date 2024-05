Die Lululemon-Aktie (WKN: A0MXBY) war in den letzten Jahren der Börsenstar unter den internationalen Sportartikelherstellern. Die Kursentwicklung der kanadischen Sportswear-Firma hat Adidas, Nike & Co. in den vergangenen fünf Jahren alt aussehen lassen. Doch seit Jahresbeginn kennt die Lululemon-Aktie nur noch eine Richtung: nach unten. 2024 hat das Papier bereits über -30% an Wert verloren. Ist der einstige Highflyer am Boden? Die Bäume wachsen ...

