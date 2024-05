Die Alphabet-C-Aktie ist am Freitag dank der fünften Gewinnsitzung in Folge auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Rückblick: Nach einem schwachen Wochenstart und dem Rücksetzer auf das Wochentief bei 165,76 USD war es bei der C-Aktie von Alphabet am vergangenen Montag zu einer dynamischen Tagesumkehr gekommen. Gleichzeitig wurde damit eine neue Aufwärtsbewegung ...

