Die BKS Bank setzt mit der Gründung der "Du & Wir-Stiftung" unter dem Dach der Caritas Stiftung Österreich ein starkes Zeichen für soziales Engagement. "Die Stiftung unterstützt nachhaltig und langfristig sozial wertvolle Projekte in Österreich mit besonderer Berücksichtigung von Menschen in Not und Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf", so Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...