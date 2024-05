Die Aktie von China Mengniu Dairy zählt am Montag zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Titel verteuert sich heute deutlich. Ein Wertanstieg auf zwischenzeitlich 2,12 Euro beschert der China Mengniu Dairy-Aktie zur Stunde einen vorderen Platz in den Performance-Ranglisten am Aktienmarkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...