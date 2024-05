NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 153 auf 159 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst lobte am Montag im Nachgang der Zahlen das robuste Kerngeschäft und den starken Barmittelzufluss der Schweizer./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 07:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

