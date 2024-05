In den vergangenen vier Wochen hat die Aktie von Siemens Energy 41 Prozent zugelegt, blickt man auf die vergangenen sechs Monate, liegt das Plus bei 108 Prozent. Für viele Analysten ist der aktuelle Kurs deutlich zu hoch. So verweisen die Experten von Bernstein auf die weiter existierenden Probleme bei der Tochter Siemens Gamesa. Außerdem wird der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...