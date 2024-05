Ryanair hat am Pfingstmontag ordentliche Zahlen vorgelegt - zudem Aktienrückkäufe in Höhe von 700 Millionen Euro angekündigt (DER AKTIONÄR berichtete). Entsprechend optimistisch äußern sich nun auch die Analysten. Die Aktie des irischen Billigfliegers gewinnt mehr als zwei Prozent. Die Schweizer Großbank UBS etwa hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 26,50 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt sei der Bericht durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Jarrod Castle am Montagmorgen. Positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...