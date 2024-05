Ethereum News: ETH-Wal erzielte 171 Millionen USD Profit - fällt jetzt der ETH Kurs?

Die Krypto-Welt ist voll von Anlegern jeglicher Art. Neben Kleinanlegern und Gelegenheitshändlern gibt es auch viele Krypto-Großanleger - häufig als "Wale" bezeichnet -, die mit hohen Summen am Markt spekulieren. Einer dieser Großanleger hatte sich in der Vergangenheit dazu entschieden, viel Geld in Ethereum zu investieren - und hat sich nun von seinen ETH-Token wieder getrennt, um seine Gewinne zu realisieren.

Jetzt stellen sich einige Anleger die berechtigte Frage, ob dies ein Zeichen für eine bärische Zukunft für Ethereum darstellt und wie genau der Kurs auf den Verkauf einer so großen Menge an ETH-Token reagieren wird.

Über 370 Millionen US-Dollar an ETH-Token verkauft

In der Nacht zum heutigen Montag erklärte das Krypto-Analyse-Unternehmen LookOnChain in einem Post auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass ein Krypto-Whale satte 370,6 Millionen US-Dollar in Ethereum (120.874 ETH-Token) auf die Kryptobörse Kraken gesendet hatte. Derselbe Trader hatte in dem Zeitraum vom 31. August 2022 bis zum 09. September 2022 genau diese Menge an ETH-Token von Kraken gezogen - damals noch zu einem Preis von 199 Millionen US-Dollar.

Somit konnte dieser ETH-Anleger nun einen Gewinn von satten 171,5 Millionen US-Dollar realisieren. Eine beachtliche Summe - vor allem im Hinblick darauf, dass er seinen Einsatz fast verdoppeln konnte.

Ebenso beeindruckend: Dieser Krypto-Großinvestor hat weiterhin 105.874 ETH-Token mit einem Wert von 325,3 Millionen US-Dollar in seinem Portfolio auf Kraken. Auch hier gibt es noch eine hohe Summe an unrealisierten Gewinnen, die in der (nahen) Zukunft durch einen weiteren Verkauf realisiert werden könnten. Doch warum ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem dieser Krypto-Anleger zumindest einen Teil seiner Ethereum-Anlagen verkauft hat?

Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Es ist durchaus denkbar, dass der Krypto-Wal sein Portfolio diversifizieren möchte und nun in andere Kryptowährungen investiert. Gleichzeitig befindet sich der Krypto-Markt und gerade Ethereum aktuell in einer unsicheren und gleichzeitig kritischen Phase. So könnte es schon bald eine Entscheidung zu den Ethereum-Spot-ETFs geben, deren Anträge für den US-amerikanischen Börsenmarkt aktuell von der Börsenaufsicht SEC überprüft werden.

Ethereum Kurs zeigt sich mit hoher Volatilität

Ein Blick auf den Ethereum Chart des vergangenen Monats (siehe Bild unten) verrät, dass der ETH-Token aktuell mit einer besonders hohen Volatilität zu kämpfen hat. So konnte Ethereum in den letzten 30 Tagen zeitweise die Marke von 3.300 US-Dollar überschreiten, testete mehrfach jedoch auch das Unterstützungsniveau bei 2.800 US-Dollar an. Gerade in den letzten zwei Wochen gab es zudem häufig starke Kursverluste, obwohl sich der Kurs seit letztem Donnerstag wieder etwas erholen konnte. So liegt der ETH-Token in den letzten sieben Tagen auch mit 4,87 % im Plus, während im vergangenen Monat lediglich ein knapper Kursgewinn von 2,06 % zu verzeichnen ist.

Der Ethereum (ETH) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Die Abverkäufe des Ethereum-Wales und weiterer Anleger könnte zudem ein Hinweis darauf sein, dass das lokale Hoch erreicht wurde und sich der ETH-Kurs nun wieder Kurskorrekturen gegenüber sehen wird. Schließlich haben die Verkäufe von Krypto-Großinvestoren häufig einen zumindest kurzfristigen Einfluss auf den Markt und können dafür sorgen, dass weitere Anleger jetzt ebenfalls ängstlich reagieren und ihre Bestände veräußern. Es bleibt also durchaus spannend am ETH-Markt, denn sollte er die aktuelle Widerstandsmarke bei ungefähr 3.300 US-Dollar nicht erneut überschreiten können, dürfte schon bald ein erneuter Fall auf 2.800 US-Dollar folgen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der Ethereum Preis bei 3.103,04 US-Dollar.

Klar ist allerdings auch, dass Ethereum weiterhin große Unterstützung durch immer neue Krypto-Projekte im eigenen Netzwerk erhält. Viele Ethereum-basierte Kryptowährung sorgen für eine hohe Stabilität und Preissicherheit, die bei vielen anderen Blockchain-Projekten eben nicht gegeben ist.

Staking-Programm von eTukTuk bietet hohe Rendite

Ein Beispiel für erfolgreiche Ethereum-Projekte mit großem Potenzial ist eTukTuk ($TUK), denn das Projekt befindet sich erst seit kurzem im Presale, wurde jedoch bereits seit über fünf Jahren konzipiert und geplant. Das Projekt selbst möchte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und elektrischen Motoren dafür sorgen, dass die laut offiziellem Whitepaper 270 Millionen weltweit eingesetzten Tuk Tuks durch günstigere, langlebigere und vor allem nachhaltigere Modelle ersetzt werden.

Bei den klassischen Tuk Tuks handelt es sich um motorbetriebene Dreiräder, die häufig in Schwellenländern und Ländern der dritten Welt eingesetzt werden. Diese Fahrzeuge sind ideal, um verschiedene Waren oder häufig auch Touristen zu transportieren.

Erfahre alles zum eTukTuk-Projekt!

Gleichzeitig soll der Einsatz von KI dafür sorgen, dass optimierte Routen in den häufig unübersichtlichen Großstädten genutzt werden können. Auch der Kraftstoffverbrauch soll über KI-Tools reduziert werden, um so nachhaltig und umweltfreundlich - aber auch preiswerter - agieren zu können.

Der $TUK-Token selbst soll dabei Pionierarbeit leisten und als stabile Kryptowährung über die Landesgrenzen hinaus für faire Konditionen sorgen. Frühzeitige Anleger können übrigens - dank der Nutzung der Ethereum-Blockchain - schon jetzt im Presale an einem Staking-Programm teilnehmen und dabei aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 84 % erhalten.

Investiere in den $TUK-Token und profitiere von Presale-Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.