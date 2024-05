Vaduz (ots) -Bis 11. Juli gastiert die vom schweizerischen Bundesamt für Kultur vorgeschlagene Literatin Lioba Happel als Stipendiatin im Liechtensteiner Künstleratelier "Turmhaus" in Balzers.Lioba Happel, gebürtige Deutsche, wohnhaft in Berlin und Lausanne, wurde 2023 für ihren Roman "Pommfritz aus der Hölle" mit dem deutschsprachigen Literaturpreis der Schweiz ausgezeichnet sowie für den offiziellen Schweizer Buchpreis nominiert. Im Rahmen der Feierlichkeiten "100 Jahre Zollvertrag" hat Liechtenstein die Schweiz eingeladen, im Rahmen des "Artist-in-Residence"-Programms eine im Kulturbereich tätige Person ins "Turmhaus" zu entsenden.Lioba Happel, welche seit Mitte April 2024 in Liechtenstein weilt, arbeitet während ihres Aufenthaltes an einem neuen Roman, der sich in erzählerischer Form unter anderem mit dem Thema Grenze zwischen Liechtenstein und der Schweiz beschäftigt. Das Datum der Unterzeichnung des Zollvertrags und Begebenheiten um diesen Tag und den Vertrag werden von der Autorin in Romanform in den Stoff kombiniert.Pressekontakt:Amt für KulturEva-Maria Bechter, KulturschaffenT +423 236 63 34Eva-Maria.Bechter@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919532