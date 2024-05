DexCom, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Echtzeit-Glukoseüberwachung, hat das neue Überwachungsgerät Dexcom ONE+ in Großbritannien eingeführt. Das innovative Gerät verspricht eine einfachere und flexiblere Handhabung und soll dabei helfen, Diabetesmanagement für Typ-2-Diabetespatienten zu verbessern. Gleichzeitig wurde in einer umfassenden Studie festgestellt, dass nahezu die Hälfte der Betroffenen zum Zeitpunkt ihrer Diagnose nicht über die Auswirkungen des Typ-2-Diabetes informiert waren. Viele Betroffene sehen sich mit ernsten Herausforderungen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit konfrontiert; 42% der Patienten und Pflegenden berichten von negativen Auswirkungen auf ihre mentale Gesundheit, wobei Angstzustände und Depressionen als häufigste Folgen genannt werden. Der Bericht zeigt jedoch auch, dass die Nutzung von CGM-Systemen wie Dexcom ONE+ [...]

