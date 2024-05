Krypto News: Solana-Meme-Coin SLOTH explodiert jetzt auf HTX - kommt Binance als Nächstes?

Bereits in den letzten Wochen konnte Slothana (SLOTH) auf sich aufmerksam machen, nachdem der Meme-Coin mit einem besonders starken Initial Coin Offer (ICO) überzeugte. So konnte innerhalb kürzester Zeit ein Kapital von über 15 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt werden, was bereits das riesige Interesse an der Kryptowährung, die auf der Solana-Blockchain basiert, aufzeigt.

Nun gaben die Entwickler hinter Slothana bekannt, dass der Meme-Coin seit heute auch auf der Top-10-Kryptobörse HTX notiert wird und somit über die Plattform gehandelt werden kann. Diese Nachricht sorgte dafür, dass der Slothana Kurs innerhalb kürzester Zeit einen starken Anstieg verzeichnen konnte. Jetzt stellen sich viele Anleger die Frage, ob nicht auch bald eine Listung auf Binance - der größten Kryptobörse der Welt - stattfinden könnte.

Preisexplosion für Slothana - offizieller Launch hervorragend gelaufen

Slothana wurde bereits am 09. Mai offiziell auf den Krypto-Markt gebracht und konnte seitdem eine enorme Preissteigerung von aktuell 233,70 % erreichen. So wird der SLOTH-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,05393 US-Dollar gehandelt. Die News, dass Slothana jetzt auch auf HTX gehandelt werden kann, sorgte für eine erneute Preisexplosion, denn zwischenzeitlich konnte der SLOTH-Token sogar eine Preisregion von fast 0,059 US-Dollar erreichen. Damit wurde eine Preissteigerung von über 35 % innerhalb von 24 Stunden erreicht - ein äußerst bullisches Verhalten für eine so junge Kryptowährung.

Der Slothana (SLOTH) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Kein Wunder, denn HTX ist eine der größten Kryptobörsen weltweit und besitzt aktuell über 10 Millionen Nutzer, die täglich über 2 Milliarden US-Dollar an Handelsvolumen umsetzt. Dabei ist die Börse sowohl auf den Seychellen, in Hongkong, in den USA und in Japan zu finden. Gerade in Asien ist die seit 2013 aktive Kryptobörse beliebt und wird dabei zu einem großen Anteil gerade in Südkorea genutzt.

Dabei ist der SLOTH-Token einer von beinahe 500 Token, die aktuell über HTX gehandelt werden können, wobei sich vor allem das Handelspaar SLOTH/SOL jetzt über eine erhöhte Liquidität erfreuen wird.

Folgt nach HTX nun Binance mit einer Slothana Listung?

Vor der Listung auf HTX konnte Slothana bereits auf einigen weiteren dezentralen Kryptobörsen (DEX) gehandelt werden. Dazu gehören unter anderem Bitrue, XT.com und Poloniex, wobei nun HTX die größte Kryptobörse ist, die einen Handel mit dem SLOTH-Token ermöglicht. Allerdings sind bereits jetzt weitere Kryptobörsen bekannt, die in Zukunft ebenfalls die junge Kryptowährung listen werden - allen voran Bitwexc.com, die genau wie HTX bereits heute den Handel mit Slothana ermöglicht.

Beeindruckend sind auch die Zahlen, die Slothana seit dem offiziellen Release erreichen konnte. Alleine in den letzten 24 Stunden konnte der junge Meme-Coin laut den offiziellen Daten von CoinMarketCap ein Handelsvolumen von über 31,6 Millionen US-Dollar erreichen. Sollte die Marktkapitalisierung, die aktuell bei über 112 Millionen US-Dollar liegt, weiter ansteigen, so dürften auch weitere große Kryptobörsen auf den jungen Meme-Coin aufmerksam werden. Selbst eine Listung auf Binance ist dann nicht mehr unmöglich.

Für ein Interesse von Binance spricht auch die Tatsache, dass der Meme-Coin-Markt in den letzten Wochen und Monaten enorm gestiegen ist und starke Zuflüsse verzeichnen konnte. Die Tatsache, dass Slothana eine so starke Preisexplosion erlebte, obwohl der Krypto-Markt aktuell eine eher bärische Stimmung zeigt, ist bezeichnend.

So haben sich weitere große Kryptobörsen - wie eben Binance, OKX oder Coinbase - in der letzten Zeit immer stärker für verschiedene Meme-Coin-Projekte interessiert und diese auf die eigene Plattform aufgenommen. Sollten sich nach HTX auch weitere große Trading-Plattformen für den SLOTH-Token interessieren, so dürfte dieser schon bald eine noch gewaltigere Preisentwicklung erleben können, als dies bereits in den letzten Tagen der Fall war.

SLOTH-Preisanstieg auf 0,1 oder gar 1 US-Dollar - Was ist möglich?

Die offizielle Listung am Krypto-Markt begann Slothana bei einem Preis von 0,01576 US-Dollar und konnte seitdem den Preis mehr als verdreifachen - und das innerhalb von weniger als zwei Wochen. So stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie hoch der Solana-Meme-Coin noch steigen wird, denn bereits jetzt gibt die junge Community hinter dem SLOTH-Token äußerst bullische Ziele aus. So ist ein Preisniveau von 0,10 US-Dollar absolut realistisch - gerade im Hinblick darauf, dass weitere Listungen auf Kryptobörsen für einen breiteren Zugang sorgen werden.

Bullischer Slothana (SLOTH) Trend klar sichtbar (Quelle: Trading View)

Tatsächlich könnte eine Listung auf den größten Kryptobörsen - allen voran Binance - dafür sorgen, dass der Preis in den Wochen danach die Marke von 1 US-Dollar überschreiten wird. Ein Beispiel für diese Möglichkeit zeigt der Solana-Meme-Coin Dogwifhat (WIF), der zunächst für etwa 0,17 US-Dollar auf den Markt gebracht wurde und mittlerweile für 2,70 US-Dollar gehandelt wird - und das innerhalb von gerade einmal fünf Monaten.

Sollte also Slothana ebenfalls ein noch größeres Interesse von Seiten der Krypto-Anleger erfahren, so dürften auch weitere große Trading-Plattformen auf den Meme-Coin aufmerksam werden, was wiederum den Preis weiter explodieren lassen könnte. Es bleibt also abzuwarten, was genau die Zukunft bringt und wie sich der SLOTH-Kurs in den kommenden Tagen entwickeln wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.