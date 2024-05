Partnerschaft zur Wachstumssteigerung durch Bereitstellung von intelligenten Sensoren, Hard- und Softwaresystemen für komplexe industrielle und medizinische Anwendungen

Battery Ventures, eine globale Investmentfirma mit Schwerpunkt auf Technologie, hat heute die Akquisition von steute Technologies GmbH Co. KG bekannt gegeben. Dieses Unternehmen fertigt seit mehr als 60 Jahren innovative technische Lösungen für medizinische und industrielle Zwecke.

steute mit Sitz in Löhne, Deutschland, ist ein global tätiger Produzent von Schaltern, Sensoren und sonstigen Produkten, die mehr Automation und Sicherheit bieten. Zum Portfolio des Unternehmens gehören zertifizierte medizinische Kontrollgeräte, die in Operationssälen die Funktion von medizinischen Geräten genau überwachen.

Darüber hinaus werden die Sensoren und Schalter von steute auch im industriellen Umfeld eingesetzt, dort wo Sicherheit und Zuverlässigkeit eine hohe Bedeutung zukommt. Das sind insbesondere Bedingungen mit Explosionsgefahr, Korrosion oder extremen Temperaturen. steute bietet auch Automatisierungslösungen vor Ort, indem zentrale Elemente in der Produktion verbunden werden.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit steute, einem Unternehmen, das Innovation und Qualität unter Beweis gestellt hat," sagte Battery General Partner Jesse Feldman, der dem Aufsichtsrat des Unternehmens beitreten will. "Wir glauben, dass steute der ideale Lieferant von Komponenten ist, die die Automatisierung im medizinischen und industriellen Markt vorantreiben."

In seinen Endmärkten und Anwendungsbereichen sei steute zu einem Führer geworden, was insbesondere für drahtlose Technologien gelte, fügte Justin Rosner, ein hochrangiger Mitarbeiter von Battery hinzu. "Technologische Exzellenz und eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden haben das Geschäft von steute in den vergangenen Jahren beflügelt. Durch eine finanzielle Unterstützung von Battery kann das Unternehmen weiter wachsen, sowohl organisch als auch durch gezielte M&A-Aktivitäten," sagte Rosner. "Wir werden auch weiterhin mit den derzeitigen Geschäftsführern, Marc Stanesby und Christof Gerhardy zusammenarbeiten."

Battery bringt fast zwei Jahrzehnte an Erfahrung im Markt für Test-, Mess- und Kontrollgeräte mit, wie zum Beispiel frühere Investments in das britische Unternehmen Process Sensing Technologies* (2017) und Industrial Safety Technologies* (2011) aus den USA.

"Durch die Partnerschaft mit Battery können wir die Erfahrungen und das Netzwerk in unseren Kernmärkten erweitern," sagte steute's Eigentümer, Stefan Schmersal, der weiterhin im Aufsichtsrat verbleibt "Das Eigentum an einem Familienunternehmen zu übereignen, ist nie einfach. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit Unterstützung von Battery unseren Wachstumskurs fortsetzen können und das Unternehmen weiter ausbauen werden."

Über steute Technologies

Seit mehr als 60 Jahren hat steute Sensoren und Kontrolleinheiten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit entwickelt. Das Portfolio von steute umfasst einen weiten Bereich von benutzerdefinierten und Standardprodukten für medizinische und industrielle Anwendungen. steute arbeitet eng mit OEMs und Endnutzern zusammen und berücksichtigt so die Anforderungen von Kunden bereits in der Entwicklungsphase.

Über Battery

Battery bildet Partnerschaften mit außergewöhnlichen Gründern und Managementteams, die kategoriedefinierende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Verbrauchertechnologie, IT im Gesundheitswesen und Industrietechnologie sowie Life-Science-Tools entwickeln. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen in allen Phasen, von der Seed- und Frühphase über die Wachstumsphase bis zum Buyout, und investiert weltweit von Niederlassungen in Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, London und Tel Aviv aus. Folgen Sie dem Unternehmen auf X unter @BatteryVentures und besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com; eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery finden Sie hier.

