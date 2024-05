GameStop: schon wieder "Game over" bei der Zocker-Aktie?

Daytrade mit der GameStop-Aktie (GME)?

GameStop (GME) - ISIN US36467W1099

Short-Float-Anteil bei 24 Prozent!

Rückblick: Die GameStop-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr ein Plus von etwas über 70 Prozent verzeichnen. Auffällig ist die Kursexplosion der letzten Woche mit einer anschließenden Rückkehr zum 20er-EMA mit der kleinen Umkehrkerze zum Schluss. Die Kurslücken im Chart sind zwar etwas groß, sie helfen uns aber Einstiegs- und Ausstiegssignale zu finden.

GameStop-Aktie: Chart vom 17.05.2024, Kürzel: GME Kurs: 22.21 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullsches Szenario

Der neue Hype um die GameStop-Aktie könnte zusammen mit dem hohen Leerverkaufsanteil dazu beitragen, dass das letzte Pivot-Hoch bald wieder Geschichte ist. Die obere gelbe Linie markiert unser Trigger-Signal. Aus unserer Sicht ist die Aktie nur für Daytrades geeeignet, da sie zu starken Kurssprüngen neigt. Im Erfolgsfall sollten wir den Stop Loss per Trailing Stop nachziehen.

Mögliches bärsches Szenario

Die Ober- und Unterkanten der beiden Kurslücken liefern unterschiedliche Ansatzpunkte, wo wir je nach Risikoneigung unser Exit-Signal setzen könnten. Unterhalb der Kerze vom Freitag hieße es aber auf jeden Fall "Game over bei GameStop!".

Meinung

Der Computerspiele-Händler hat im Geschäftsjahr 2023/24 nach fünfjähriger Pause wieder schwarze Zahlen geliefert. Dennoch: Der stationäre Handel verspricht in dieser Branche in Zeiten des Internets kein Wachstumspotenzial, so dass die Ergebnisse doch zu hinterfragen wären. Der hohe Short-Float-Anteil von 24 Prozent könnte allerdings geeignet sein einen Squeeze Out herbeizuführen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 6.26 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.327.97 Mio USD

Quellennachweis: https://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-zum-wirbel-um-die-gamestop-aktie-verdienen-am-irrsinn-der-anderen-19726477.html

Meine Meinung zu GameStop ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2024

