© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Die russischen Konten der Deutsche Bank und der Commerzbank sind nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass eingefroren worden. Eine Gazprom-Tochter fordert mehr als 300 Millionen Euro von beiden deutschen Banken.Aufgrund positiver Vorgaben aus den USA und Asien hat der deutsche Aktienmarkt am Pfingstmontag trotz geringem Handelsvolumen fast ein halbes Prozent oben drauf gepackt. Die Analger scheinen keine große Sorgen vor den in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns Nvidia, einigen US-Konjunkturdaten und dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung zu haben. Am Nachmittag notierte der Dax 0,48 Prozent höher bei 18.795,05 Punkten. In der Vorwoche hatte der …