CODE Der jüngste Kurs betrug 39,45 US-Dollar. Kaum auffällig ist zur Stunde am Aktienmarkt der Kurs der Bank of America. Das Papier liegt mit 0,39 Prozent im Plus, verglichen mit der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Es verteuerte sich um 16 Cent. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt steht das Wertpapier der Bank of America unbenommen gut da - und zwar ungeachtet des vergleichsweise unbewegten Kurses.

