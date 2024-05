Goldpreis setzt Rallye fort - Das ist für Anleger diese Woche wichtig

Die Rallye am Goldmarkt hat sich zu Wochenbeginn zunächst weiter fortgesetzt. Neben der Hoffnung auf eine in Zukunft behutsame US-Geldpolitik dürfte auch die Erholung des gebeutelten Immobiliensektors in China stützend wirken.

In den kommenden Tagen blicken Anleger neben einigen Reden durch Fed-Vertreter auf die jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Laut IG-Indikation kostet eine Feinunze (Kassa) am Montagnachmittag rund 2.425 Dollar und damit auf Tagessicht rund 0,42 Prozent mehr. Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen nährt Hausse - Fed-Vertreter abermals im Fokus Die Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten dürfte weiterhin tonangebend sein. In den kommenden vier Tagen kommen immer wieder Fed-Mitglieder zu Wort, welche geldpolitische Signale senden könnten. So dürften beispielsweise neben Barkin und Waller (15:00 Uhr), Williams (15:05 Uhr), Bostic (15:10 Uhr) und Barr (17:45 Uhr) die Aufmerksamkeit am Dienstag auf sich ziehen. Aktuelle Webinare: Marktchancen nutzen: Optionsscheine effektiv einsetzen - Donnerstag, 30. Mai, 18:00 Uhr Jetzt kostenlos anmelden!

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.