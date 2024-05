Philipp Haas von Investresearch stellt in seinem neuesten Video fünf Aktien vor, die er im April für den Mai 2024 in seine Wikifolios aufgenommen hat. Hier sind die Aktien und die Gründe für ihre Auswahl: 1. Lululemon Athletica Lululemon ist eine in Europa noch relativ unbekannte Modemarke, die in den USA fast so groß wie Nike und Adidas ist. Ursprünglich aus dem Yogabereich kommend, hat sich Lululemon zu einer innovativen Marke entwickelt, die auf hochwertige Materialien setzt. Die Aktie befindet sich seit vier Jahren in einem Seitwärtskanal und ist aktuell ähnlich bewertet wie Nike, wächst jedoch stärker. Philip sieht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...