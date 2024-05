XRP-Revolution: Gerichtsurteil und Expansion begünstigen Kursexplosion

Während sich der Rechtsstreit von Ripple dem Ende nähert, haben Wal-Transaktionen für Aufsehen und temporär für Kursverluste gesorgt. Mittlerweile konnte sich XRP jedoch wieder erholen und steigt gerade zunehmend. Was hinter diesen Entwicklungen steckt, wird im folgenden Beitrag näher analysiert.

Bärische XRP News: Ripple bewegt 50 Mio. XRP

Das Team von Ripple hat laut den Angaben des Kryptoanalysten Whale Alert 50 Mio. XRP-Coins im Wert von rund 25,67 Mio. USD an eine bisher unbekannte Wallet gesendet. Aufgrund der Nähe zum Datum des 20. Mai, an dem die Entscheidung über den Vergleich des Gerichtsurteils gefällt wird, hat die Transaktion für Spekulationen in der Krypto-Community gesorgt.

Quelle: https://x.com/whale_alert/status/1792472064080728450

Denn bei Ripple handelt es sich um den größten Verkäufer der XRP-Coins. Aufgrund der im Verhältnis zu anderen Kryptowährungen schlechten Performanz des Kurses ist der Coin zudem von der Krypto-Community kritisiert worden. Dabei forderten einige Maßnahmen, welche für eine Steigerung des Wertes sorgen.

Bis zum 20. Mai müssen die Schriftsätze der Omnibus-Brief-Anträge eingereicht werden. Danach wird eine Entscheidung des Gerichts über die Siegelanträge dieser getroffen. Anschließend haben die beteiligten Parteien zwei Wochen Zeit, um gewisse Passagen aus den relevanten Dokumenten zu schwärzen und die neue Fassung einzureichen.

Möglicherweise verwendet das Ripple-Team die Erlöse aus den Verkäufen der Coins für die Gerichtsverhandlung und die damit verbundenen Strafzahlungen. Seitens XRP wurde versucht, einen Einspruch gegen die von der SEC verlangen 2 Mrd. USD einzulegen. Allerdings war diese nicht bereit dazu, von ihrem Standpunkt abzuweichen.

Laut dem Ripple-Anwalt Fred Rispoli könnte die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde sich dennoch auf eine niedrigere Strafzahlung einlassen. Allerdings geht dieser auch davon aus, dass die von Ripple vorgeschlagenen 10 Mio. USD zu wenig sein werden. Seiner Meinung nach könnte der Rechtsstreit ohne Berufungen bis Juli oder August endgültig abgeschlossen sein.

Er ist jedoch auch der Ansicht, dass die Strafe wesentlich niedriger als die vor der SEC vorgeschlagene Summe sein wird. So rechnet Rispoli mit einem Betrag unter 25 Mio. USD, was genau der Summe entspricht, welche das Ripple-Team für eine Auszahlung bereit gemacht hat. Somit liegt die Vermutung sehr nahe, dass sie dafür verwendet werden soll.

Bullische XRP News: Neuer Stablecoin auf XRPL

Das Ripple-Team hat zudem Anfang April angekündigt, dass es einen mit USD 1:1 gedeckten Stablecoin einführen will, somit wird es für jeden Coin ein echter USD verwahrt. Herausgeben werden soll der Stablecoin auf den Blockchains von Ripple und Ethereum. Mit seiner Hilfe sollen ein höherer Nutzen und mehr Liquidität erzielt werden.

Bieten soll er den Nutzern Vertrauen, Stabilität und Nützlichkeit. Zudem soll auf diese Weise laut dem Geschäftsführer Brad Garlinghouse eine Brücke zwischen der Welt von TradFi (Traditionelle Finanzen) und DeFi (Dezentrale Finanzen) geschaffen werden. Ebenfalls können auf diese Weise weitere Anwendungsfälle realisiert werden.

Bereits jetzt hat Ripple über eine Dekade an Erfahrungen im Blockchainbereich und hält 40 Lizenzen für die Geldübermittlung in wichtigen Regionen wie den USA, Singapore und Irland. Hinzu kommen Live-Custody-Angebote in 20 Länder und Zahlungslösungen in über 80. Auf diese Weise kann XRP mehr als 90 % des weltweiten Devisenmarktes abdecken.

Der Stablecoin von Ripple könnte größere Banken und Unternehmen ansprechen. Denn er hat eine große Ähnlichkeit zu traditionellem Geld und bietet zudem noch Vorteile wie eine schnellere Bearbeitungszeit und Transaktionsgeschwindigkeit.

Durchschnittliches monatliches Stablecoin-Angebot | Quelle: Visa & Allium

Allein in den vergangenen 30 Tagen wurde mit Stablecoins insgesamt ein Handelsvolumen von 2,7 Bil. USD erreicht. Genutzt wurden sie in dieser Zeit von 28 Mio. verschiedenen Personen, welche während dieser Spanne 324,7 Mio. Transaktionen vollzogen haben.

Der Markt der Stablecoins kommt laut den Angaben von Visa und Allium auf ein Angebot von 146,1 Mrd. USD und soll bis zum Jahr 2028 auf 2,8 Bil. USD anwachsen. Somit bietet sich für XRP ein besonders großes Potenzial.

Führend im Bereich der Stablecoins ist Solana mit einem Transaktionsvolumen der letzten 30 Tage von 127,17 Mio. USD, gefolgt von BNB Smart Chain mit 64,78 Mio. USD und Tron mit 57,57 Mio. USD.

Entwicklung des XRPL

Überdies gab es einige wichtige Entwicklungen für den Ledger von Ripple. Im vergangenen Quartal wurde über eine Abstimmung festgelegt, dass der XLS-30 auf dem XRPL gestartet wird. Mit ihm wird der DEX (Dezentralen Exchange) ein AMM (Automated Market Maker) hinzugefügt. Somit können On-Chain-Liquidität und Handelsmöglichkeiten für die Nutzer bereitgestellt werden.

Ebenso hat Axelar die Integration in den XRPL angekündigt. Dies steigert wiederum die Interoperabilität und Funktionalität, da die Angebote von über 50 Blockchains verwendet werden können.

Im Bereich der Tokenisierung hat Zoniqx eine Partnerschaft mit Ripple angekündigt. Durch sie sind reale Vermögenswerte über dem XRPL handelbar. Somit sollen Effizienz, Zugänglichkeit und Liquidität gesteigert werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.