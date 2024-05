Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte am heutigen Feiertagshandel zu den stärksten Werten im DAX. Das Papier gewann ein Prozent auf 22,21 Euro und war damit der siebtbeste Titel des Tages im deutschen Leitindex. Am Freitag konnte sich die Telekom mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag einigen, was Unsicherheit aus dem Wert nimmt.Die Deutsche Telekom hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Wie die Tarifparteien am Freitag in Potsdam mitteilten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...