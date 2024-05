Die Aktie von Moderna führt am heutigen Montag die Gewinnerliste im Nasdaq 100 klar an. Das Papier gewinnt mehr als fünf Prozent. Auf den Plätzen folgen Applied Materials mit plus 3,6 Prozent und Lam Research mit plus 3,2 Prozent. Moderna profitiert dabei weiter von einem Teilerfolg im Rechtsstreit mit Pfizer und BioNTech.

Den vollständigen Artikel lesen ...