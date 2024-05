Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -Fibank (https://www.fibank.bg/en), in Zusammenarbeit mit Mastercard® (https://www.mastercard.com/europe/en/home.html), hat in Bulgarien die neue Mastercard® Platinum First Lady-Kreditkarte eingeführt. Diese exklusive Karte ist ein Produkt der neuen Generation, das mit einem personalisierten Ansatz und einem Verständnis für die Bedürfnisse der modernen Frau entwickelt wurde: dynamisch, ehrgeizig und immer in Bewegung.Die Mastercard® Platinum First Lady (https://www.fibank.bg/en/personal-banking/car/credit-cards/mastercard/credit-card-mastercard-platinum-first-lady) von Fibank bietet eine einzigartige Kombination von Spitzentechnologie mit dem Komfort und der Sicherheit einer Kreditkarte.Damen, die im Besitz der neuen Karte sind, genießen eine Reihe von Privilegien, darunter:- Keine Jahresgebühr für die Kartenpflege im ersten Jahr;- Kostenlose Auslandsreiseversicherung von Generali mit einer Deckungssumme von bis zu 50.000 USD;- Kostenloser Zugang zu den Flughafen-Lounges in Sofia, Wien, Istanbul, Belgrad und Skopje;- Zusätzlich erhalten Sie zwei Mal pro Jahr Zugang zu internationalen Flughafen-Lounges mit Priority Pass.Fibank bietet zugelassenen Mastercard® Platinum First Lady-Antragstellerinnen eine kostenlose Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von bis zu 10.000 BGN bei Fihealth Insurance im Falle einer Erstdiagnose von Brustkrebs.Der Besitz einer Mastercard® Platinum First Lady Fibank ermöglicht auch die kostenlose Teilnahme am Cashback-Programm von Fibank sowie an einem Bonusprogramm mit Booking.com für 3% Cashback auf jede mit der Karte getätigte Buchung.Die First Investment Bank (Fibank) ist ein bulgarisches öffentliches Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von Ivaylo Mutafchiev und Tseko Minev befindet.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2332102/4525446/Fibank.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fibank-lanciert-die-neue-exklusive-mastercard-platinum-first-lady-karte-302150434.htmlPressekontakt:Ivailo Alexandrov,Fibank (First Investment Bank),pr@fibank.bg,+359 2 800 2753Original-Content von: Fibank (First Investment Bank), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160879/5782949