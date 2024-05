Hithium, ein Hersteller von stationären Batterien, und Maxxen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kontek Energy, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft mitbringt, haben ihre exklusive strategische Partnerschaft am 17. Mai 2024 in Istanbul, Türkei, bekannt gegeben und gestartet.

Für das Batteriespeichersystem und die Markenrechte von Hithium haben Hithium und Maxxen eine exklusive strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit wird die Entwicklung nachhaltigerer Energiesysteme auf globaler und regionaler Ebene ermöglichen.

Sean Sun, General Manager bei Hithium für die Region Naher Osten und Leiter des Global Delivery Centre, kommentiert: "Die Partnerschaft mit Maxxen wird beiden Unternehmen helfen, in der Türkei zur Energiewende beizutragen. Sie wird unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern und uns dazu befähigen, die Nachfrage nach erschwinglichen, zuverlässigen und flexiblen Energiespeicherlösungen zu decken."

Der CEO von Maxxen Kontek, Tolga Murat Özdemir, erklärt: "Wir bei Maxxen sind fest davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Hithium als einem der weltweit führenden Hersteller von BESS-Systemen mit Spezialisierung auf stationären Energiespeichern Synergien und Geschäftswachstum der beiden Unternehmen in der Region schaffen wird. Nicht nur, weil wir näher dran an unseren Projekten sein werden und kürzere Lieferzeiten und bessere Kundendienstleistungen mit hervorragender Qualität und Fertigungsprozessen bieten können, sondern auch, indem wir die Fähigkeiten von Maxxen bei der Entwicklung von digitalen Lösungen nutzen, um abgeleitete, umfassende Mehrwertlösungen für verwandte Märkte zu entwickeln."

Diese Partnerschaft zwischen Hithium und Maxxen stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer saubereren Zukunft dar. Ziel ist es, durch den Aufbau eines Produktionsstandorts für Batteriespeichersysteme in der Türkei eine zentrale Rolle im Bereich der Energiespeicherung einzunehmen. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben die beiden Unternehmen vereinbart, die Entwicklung bahnbrechender Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energie voranzutreiben. Hithium und Maxxen haben sich dazu verpflichtet, zur weltweiten Energiewende beizutragen, indem sie die Einführung von Batteriespeichertechnologien für größere Zielgruppen beschleunigen.

Über Hithium

Hithium wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten für Versorgungsunternehmen sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Mit vier verschiedenen FuE-Zentren und mehreren "intelligenten" Produktionsstätten umfassen die Innovationen von Hithium bahnbrechende Verbesserungen bei der Sicherheit und Lebensdauer seiner Lithium-Ionen-Batterien. Hithium profitiert von der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und Führungskräfte auf diesem Gebiet und seiner Spezialisierung auf BESS, um Partnern und Kunden beispiellose Fortschritte bei der Energiespeicherung zu ermöglichen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China, mit weiteren Standorten in Shenzhen, Chongqing, München, Dubai, New York und Kalifornien. Hithium hat bisher 20+ GWh an BESS-Lösungen ausgeliefert.

Über Maxxen

Maxxen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kontek Enerji, setzt sich dafür ein, Lösungen für eine nachhaltigere und effizientere Energienutzung im Bereich der Batteriespeichertechnologien bereitzustellen.

Maxxen will die Zukunft des Energiesektors mitgestalten, indem es die überschüssig erzeugte Energie speichert, um die Stabilisierungsprobleme zu überwinden, die mit dem zunehmenden Anteil von intermittierenden erneuerbaren Energiequellen an der Gesamtstromerzeugung einhergehen, und die gespeicherte Energie bedarfsabhängig ins Netz einzuspeisen und so eine effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang strebt das Unternehmen an, Energiespeicherbehälter aus LFP-Zellen (Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen) herzustellen. Hierbei handelt es sich um die am häufigsten eingesetzte Technologie für Energiespeichersysteme, die als ESS bezeichnet werden.

Mit seinen Batteriespeichertechnologien und der Qualitätssicherung von Kontek Energy wird Maxxen den Sektor durch Innovation und Mehrwert vorantreiben.

