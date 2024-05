Microsoft gibt erneut Gas, was Künstliche Intelligenz (KI) angeht. Das Unternehmen will Windows-PCs fit für die KI-Ära machen. Dafür sollen Personal Computer zum einen eine neue Architektur mit einem Zusatzchip speziell für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz bekommen. Außerdem passte Microsoft das Windows-Betriebssystem dafür an. Die Aktie von Microsoft gehört am heutigen Montag zu den stärksten Werten im Dow Jones.Über eine neue KI-Suchfunktion mit dem Namen "Recall" sollen Nutzer alles wiederfinden ...

