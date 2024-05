Schock in der Krypto-Community: Trader macht aus 1.361 Dollar über 2 Million!

Nachdem der Bitcoin in den letzten Monaten eher in eine Korrektur lief und sogar einen kleinen Abwärtstrend bildete, verlangsamte sich auch die gesamte Rallye am Kryptomarkt merklich. Doch in den letzten zwei Wochen konnte der Bitcoin einen Boden bilden. Seitdem ging es wieder steil bergauf. Anleger, die am Tief eingestiegen waren, konnten sich etwa 21 % Performance einkassieren. Der Kurs steht derzeit bei über 68.000 und sogar der untergeordnete Abwärtstrend wurde gebrochen. Der große Trend ist ohnehin noch intakt. Inzwischen hat sich zusätzlich noch ein untergeordneter Aufwärtstrend gebildet. Daher sieht es so aus, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis im Bitcoin das Allzeithoch gebrochen wird. Unter diesen Voraussetzungen profitieren auch die meisten Altcoins.

(Bitcoin Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Meme Coins erzielen teilweise noch deutlich höhere Gewinne

Natürlich ist der Bitcoin nicht die einzige Kryptowährung, die nun wieder starkes Kurspotenzial und dynamische Aufwärtsbewegungen zeigt. Auch zahlreiche Meme Coins ziehen derzeit wieder stark an und ermöglichen Tradern und Investoren hohe Gewinne. Manche Coins machen sogar 10- bis 20-mal so starke Bewegungen wie die bekannteste Kryptowährung Bitcoin. Während die Zeit, in der Trader mit extrem geringem Einsatz zum Millionär werden, im Bitcoin allerdings schon länger vorbei ist, gibt es einige Meme Coins, in denen das durchaus noch vorkommt. Das durfte auch ein unbekannter Trader vor kurzem feststellen.

Mit einem Trade zum Millionär!

Wie Lookonchain berichtet, hat sich ein "Diamond Trader" nun den Traum vieler Kryptoinvestoren erfüllt. Mit einem Investment von nur 12 $SOL, das entsprach zum Zeitpunkt des Kaufs 1.361 Dollar, konnte er eine Rendite von sagenhaften 168.893 % erzielen. Für seine 12 $SOL kaufte er zu Beginn seines Investments 5,21M $PONKE. In Summe erzielte sein Trade einen Gewinn von über 2,32 Millionen Dollar! Seinen Namen "Diamond Trader" erhielt er also von Lookonchain auf jeden Fall zu Recht.

This diamond trader turned $1,361 into $2.32M in 5 months, a gain of 1,705x!



He spent 12 $SOL($1,361) to buy 5.21M $PONKE on Dec 24, 2023.



Der Coin des Diamond Traders

Besonders interessant an der Geschichte ist, dass dieser sagenhafte Gewinn in nur 5 Monaten zustande kam. Zusätzlich wurde selbst in der Schwächephase des Bitcoins ein starker Kursgewinn verbucht. Der Coin der vom Diamond Trader gehandelt wurde, war $PONKE, ein Meme Coin mit einer Marktkapitalisierung von fast 245 Millionen Dollar, der in den letzten Monaten unglaubliche Gewinne einfahren konnte.

Der Coin wurde direkt beim Launch am 24. Dezember 2023 gekauft. Temporär hatte der Diamond Trader mit $PONKE sogar Kursverluste zu verkraften. Jedoch ließ er sich davon nicht beirren und folgte seiner Strategie. Diese ging am Ende voll und ganz auf, wodurch der Millionengewinn zustande kam! Viele andere Trader hätten wohl im Verlust oder spätestens als der Coin um ein paar hundert Prozent gestiegen war, verkauft, aber dieser Trader nicht.

(PONKE Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Gewinne wurden bisher nicht realisiert!

Während viele andere Investoren wohl zu früh ausgestiegen wären, zeigt sich der Diamond Trader immer noch geduldig. Sein 5,21 Mio. $PONKE hält er nämlich weiterhin in seiner Wallet. Das bedeutet wohl, dass der Trader immer noch davon ausgeht, dass der Kurs weiterhin steigen wird. Das könnte durchaus passieren, allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass Investoren hier noch einmal mit einem kleinen Investment zum Millionär werden. Es gibt aber einige Alternativen, bei denen das durchaus realistisch ist.

Wird dieser Coin der nächste $PONKE?

Sealana ist ein Coin der sich derzeit im Presale befindet. Genau wie $PONKE im Dezember 2023. Und ebenso wie dieser Coin, basiert auch Sealana auf der derzeit sehr gehypten Solana Blockchain. Book of Meme (BOME) und SLERF - zwei weitere Coins, die auf Solana basieren - konnten beispielsweise ebenfalls erst kürzlich Renditen von mehreren tausend Prozent nach dem Presale erzielen.

Sealana ist derzeit ebenfalls ein Kandidat für hohe Renditen und einige Analysten glauben, dass der Coin kurz nach dem ICO bereits Gewinne von x50 erreichen könnte. Mittlerweile wurden im Presale binnen kurzer Zeit bereits 2 Millionen Dollar eingesammelt, was zeigt, dass auch viele Trader daran glauben, dass hier große Gewinne bevorstehen könnten.

(Sealana Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Wie kann man in Sealana investieren?

Um in den Coin im Presale zu investieren und somit am Vorverkauf teilzunehmen, müssen Anleger lediglich Solana an die auf der Website angezeigte Wallet schicken. Alternativ kann auch auf der Website mit Ethereum bezahlt werden. Ein Investment im Vorverkauf bietet sich deshalb sehr gut an, da man hier häufig den besten Einstiegskurs erreichen kann. In einigen Monaten könnten vielleicht schon bald ähnliche Erfolgsmeldungen über Sealana Investoren eingehen.

