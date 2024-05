Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine Netzwerkkameras erfolgreich das Common Criteria (CC) EAL 3+ Zertifikat erhalten haben. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Dahua, sichere und zuverlässige Lösungen zu liefern, die den höchsten Informationssicherheitsstandards und Best Practices der Branche entsprechen.Das Zertifikat Evaluation Assurance Level (EAL) 3+, das von den Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC) ausgestellt wird, ist ein weit verbreiteter Industriestandard für die Bewertung der Sicherheitseigenschaften von IT-Produkten und -Systemen. Es wurde von 31 Mitgliedsländern der Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) Organisation anerkannt, zu der die Vereinigten Staaten, Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Japan usw. gehören.Der Erhalt des CC EAL 3+-Zertifikats, des weltweit maßgeblichen und einflussreichsten Standards für Informationssicherheit, bestätigt Dahuas robuste Maßnahmen gegen potenzielle Sicherheitsbedrohungen während des gesamten Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Lieferprozesses. Dies bedeutet auch, dass die Fähigkeiten von Dahua im Bereich des Informationssicherheitsmanagements international anerkannten Industriestandards entsprechen.Der Zertifizierungsprozess beinhaltet umfassende Tests und Bewertungen der Entwicklungsumgebung, der Produktionsumgebung, der Lieferkette, der Schwachstellenbewertung, der Personalsicherheit und vieler anderer Aspekte. Die Sicherheitsevaluierung wird von SGS Brightsight durchgeführt, einem weltweit anerkannten Sicherheitsbewertungslabor in den Niederlanden, das vom niederländischen Zertifizierungssystem für den Bereich IT-Sicherheit (NSCIB) zugelassen ist."Wir von Dahua stellen die Sicherheitsbedürfnisse und das Vertrauen unserer Kunden über alles. Mit dem zusätzlichen CC EAL 3+-Zertifikat können Kunden sicher sein, dass sie in eine sichere und zuverlässige Lösung investieren, die ihre Anlagen schützt und einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet", erklärt Max Xiang, IPC Product Director bei Dahua Technology.Dahua folgt stets den besten Praktiken der Branche und hält die höchsten Sicherheitsstandards in allen Bereichen des Unternehmens aufrecht. Zusätzlich zur Produktsicherheit und zum Schutz der Privatsphäre führt Dahua strenge Qualitätskontrollen durch, um die Sicherheit der Lieferkette zu erhöhen. Dahua wird sich weiterhin dafür einsetzen, die Sicherheitsbranche durch innovative und sichere Lösungen voranzubringen, seine Cybersecurity- und Datenschutzfähigkeiten weiter zu verbessern und mit Industriepartnern zusammenzuarbeiten, um eine vertrauenswürdige AIoT-Umgebung aufzubauen.Detailliertere Einblicke in die Cybersicherheitspraktiken von Dahua erhalten Sie unter www.dahuasecurity.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2416612/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahua-netzwerkkamera-serie-erhalt-cc-eal-3-zertifikat-302150565.htmlPressekontakt:PR_Global@dahuatech.comOriginal-Content von: Dahua Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095438/100919539