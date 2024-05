HEFEI, China, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gotion High-tech hat am 17. Mai seine 13. Technologiekonferenz veranstaltet und dabei seine neuen Produkte und Technologien vorgestellt, darunter die ultraschnell ladende 5C G-Current-Batterie, die sofort für die Massenproduktion bereit ist, die zylindrische NCM-Stellary-Batterie mit hohem Nickelgehalt und die in der Branche viel diskutierte All-Solid-State-Batterietechnologie.



Die G-Current-Batterie ist mit einer superschnellen 5C-Ladetechnologie ausgestattet, die 80 % Energie in 9,8 Minuten und 90 % Energie in 15 Minuten Ladezeit liefert. Diese Lösung kann für den gesamten Bereich der Batterieanwendungen, BEVs oder Hybridfahrzeuge, angewendet werden und deckt LFP-, LMFP- und NCM-Chemiesysteme ab. Auf der Konferenz erklärte Cao Yong, Vice President des Engineering R&D Institute von Gotion High-tech, dass die Freigabe der G-Current-Batterien den Weg für die Massenproduktion ebnet.

Die Stellary-Batterie verwendet das von Gotion High-tech selbst entwickelte Silizium-Kohlenstoff-Material der zweiten Generation und einen Schnelllade-Elektrolyten, der eine ultraschnelle Aufladung von 10 % auf 70 % Ladezustand in nur 9 Minuten ermöglicht. Mit dieser Zelle ausgestattete Batteriepacks können in 5 Minuten für 350 km und in 10 Minuten für 600 km Reichweite aufgeladen werden. Das einzigartige strukturelle Design des Stellary-Batteriepacks kann 70 % der Wärme innerhalb von nur 3 Sekunden nach außen ableiten, wodurch eine Kühlung mit maximaler Geschwindigkeit unter extremen Bedingungen gewährleistet und ein thermisches Durchgehen vollständig verhindert wird. Gleichzeitig ist die Stellary-Batterie mit einer drahtlosen BMS-Technologie und einer vielseitigen, effektiven Kühltechnologie ausgestattet, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Batterie umfassend verbessert. Die Stellary-Batterie wird in der Gen7-Fabrik von Gotion High-tech hergestellt, die eine Präzisionsproduktion auf um-Ebene, dem höchsten Standard der Branche, erreicht hat und die Herstellungskosten um 50 % senken kann.

Die Gemstone-Batterie verfügt über eine bahnbrechende Festkörpertechnologie mit einer Energiedichte von 350 Wh/kg, die über 40 % höher ist als bei herkömmlichen NCM-Batterien. Durch diese Verbesserung erhalten Elektrofahrzeuge eine größere Reichweite und eine höhere Energieeffizienz. Darüber hinaus hat Gemstone den 200-Grad-Hot-Box-Test auf Anhieb erfolgreich bestanden, eine Temperatur, die deutlich über den in den nationalen Normen festgelegten 130 Grad liegt, was einen bedeutenden Fortschritt in der Batterietechnologie in Bezug auf die Sicherheit darstellt.

