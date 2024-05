Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Take a break, take a....Nein! Das wollen wir nicht. Wir wollen heute über sinnvolle und gesunde Snacks für Kinder reden. Und ob man den Kleinen überhaupt zwischendurch etwas zu essen geben sollte. Dagmar Ponto hat für uns nachgefragt:Sprecherin: Kinder lieben Süßes, aber zu viel Süßes ist ungesund und kann langfristige Folgen haben. Außerdem wird unser Geschmack schon in der Kindheit geprägt und das heißt: Weniger ist mehr. Was bedeutet das aber für den kleinen Snack zwischendurch? Heidi Loidl vom Apothekenmagazin ELTERN erklärt uns dazu:O-Ton Heidi Loidl: 19 sec."Wenn das Kind Hunger hat, soll es natürlich etwas essen. Aber gegen ein aufgeschlagenes Knie hilft ein Keks nicht, dann braucht es einfach Trost. Auch essen gegen Langeweile oder Süßes als Belohnung sind keine gute Idee. So was kann sich verfestigen und später womöglich zum Gewichtsproblem werden."Sprecherin: Wenn die Kleinen nun aber doch unterwegs Hunger haben, ist ein Müsliriegel schnell zur Hand. Was halten Sie davon?O-Ton Heidi Loidl: 14 sec."Die Riegel enthalten leider oft Honig oder Agavendicksaft, und dieser Zuckerersatz ist nicht gesünder als der Zucker selbst. Viel besser wäre da zum Beispiel eine Banane. Die kann man auch unterwegs schnell schälen."Sprecherin: Gemüse ist natürlich top als kleiner Imbiss zwischendurch.Worauf sollte man aber bei kleinen Kindern achten?O-Ton Heidi Loidl: 16 sec."Harte Gemüsesorten wie zum Beispiel Möhren, sind nichts für ganz Kleine. Die könnten sich daran verschlucken. Die Stückchen könnten die Atemwege blockieren und schlimmstenfalls droht sogar Erstickung. Deshalb das Gemüse dämpfen, bis es weich ist."Abmoderation: Wenn das Kleine alt genug ist, kann man ihm auch einen Apfel in die Hand drücken, den es abnagen kann. Damit werden die Kaumuskeln trainiert und das ist auch gut für die Sprachentwicklung, empfiehlt das Apothekenmagazin ELTERN.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5782974