Trotz eines kürzlichen Kursrückgangs von 11 % in den vergangenen drei Monaten deutet Nikes starke Finanzlage darauf hin, dass die Aktie langfristig an Wert gewinnen könnte. Insbesondere steht die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) von Nike im Fokus, ein Schlüsselindikator für die Rentabilität des eingesetzten Kapitals. Nikes beeindruckende ROE von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...