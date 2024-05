The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2024ISIN NameXS2785326153 CN AOYUAN GR 23/UNDDE000DW6C433 DZ BANK IS.A2091DE000DW6CXZ0 DZ BANK IS.A1853DE000DK05TD1 DEKA NK FESTZINS 22/24XS2785302998 CN AOYUAN GR 23/31 REGSDE000HLB74Z7 LB.HESS.THR.CARRARA05T/22XS2484200220 EX.IMP.BK.K. 22/24FLR MTNUS05971KAM18 BCO SANTAND. 22/24US05971KAN90 BCO SANTAND. 22/24 FLRXS2484106633 EX.IMP.BK.K. 22/24FLR MTNDE000CZ40L63 COBA MTN 17/24CH0323735594 ELI LILLY 16-24XS1950839677 EIB 19/24 MTNDE000A2GSWY7 TERRAGON ANL 19/24XS2262030369 CEN.CH.R.EST 20/24XS1598757760 GRIFOLS 17/25 REGSUS65559D2C22 NORDEA BANK 21/24 MTNXS1622379698 EIB EUR.INV.BK 17/24 MTNUS404280CS68 HSBC HLDGS 21/25 FLRDE000LB2CHW4 LBBW MTN 19/24DE000DK0B4X0 DEKA IHS SERIE 7297FR0013421674 SFIL 19/24 MTNBE6286963051 BARRY CALLEBAUT SVCS16/24XS1405782407 KRAFT HEINZ FOODS 16/24