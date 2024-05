The following instruments on XETRA do have their first trading 21.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.05.2024Aktien1 US68163W2089 Olympus Corp. ADR2 SE0022062196 AQ Group AB3 CA05455X2059 Axcap Ventures Inc.4 SE0022088233 Compodium International AB5 NO0013228585 Golden Energy Offshore Services AS6 CA53228D2059 Lifeist Wellness Inc.7 US09073Q3039 Scinai Immunotherapeutics Ltd. ADRAnleihen1 DE000HLB56S9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale2 DE000HLB56N0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale3 DE000HLB56R1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale