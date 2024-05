Schindellegi (ots) -Am 28. Mai findet zum bereits vierten Mal der Teams Telefonie Day von VoIP-Spezialist sipcall statt. Der Name ist Programm: Auf der Agenda stehen neueste Innovationen und Entwicklungen rund um die Telefonie mit Teams.Teams-Telefonie Day am 28. Mai 2024Der durch sipcall organisierte und in der Branche beliebte sowie schweizweit einzigartige Teams-Telefonie-Day findet am 28. Mai 2024 zum vierten Mal statt. Mehr als 1'600 Teilnehmende haben sich in den letzten drei Jahren auf diesem Weg wertvolles Wissen rund um die Teams-Telefonie aneignen können. Expert:innen aus der Branche referieren in sechs kostenlosen und frei buchbaren Sessions über Neuigkeiten, Praxiserfahrungen, Erfolgsfaktoren und stellen die Roadmap des Herstellers vor. Der www.teams-telefonie-day.ch findet ausschliesslich in digitaler Form über Microsoft Teams statt.Das Programmsipcall als Organisator eröffnet mit Teams-Telefonie Experte Patrick Gmür den Anlass, der die Telefonie-Anbindung erklärt und auf die Vorteile und Neuerungen eingeht. Die zweite Session bestreiten Yolisa van den Eeden, Go-to-Market Manager for Modern Work, sowie Robert Zimmermann, Teams Technical Specialist, beide für Microsoft Schweiz tätig. Sie zeigen die neuesten Funktionen in Microsoft Teams, gehen auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz ein und gewähren einen Blick auf die Teams-Zukunft. Im Anschluss zeigt Marcel Gaufroid, Head of Sales Switzerland bei Luware, wie Microsoft Teams produktiv im Kundenservice eingesetzt werden kann. Sascha Häusler, Consultant bei Twincap First, zeigt in der Folgesession derweil Must-have Add-ons für eine holistische Teams-Telefonie-Experience, während Daniel Richter, Senior Consultant und Communications Expert bei Experts Inside, anschliessend einen Überblick zum Teams SIP-Gateway und dessen Möglichkeiten verspricht. Der Event wird von sipcall durch Patrick Gmür mit einer Zusammenfassung abgeschlossen. Anschliessend führt er für Interessierte eine kurze Live-Demo durch, wie die Teams-Telefonie bei sipcall mittels Direct Routing eingerichtet wird. Das Programm und die Anmeldemöglichkeiten sind unter www.teams-telefonie-day.ch zu finden. Der Online-Event ist kostenlos.Das Unternehmensipcall ist Schweizer VoIP-Pionier und Spezialist für individuelle Business-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Schindellegi. Über 40'000 zufriedene Telefonie-Kunden und mehr als 800 Partnerunternehmen vertrauen auf die Kompetenz und Erfahrung von sipcall by Backbone Solutions AG, dem beliebtesten VoIP-Provider bei Microsoft Partnern.Pressekontakt:sipcall by Backbone Solutions AGChaltenbodenstrasse 4aCH-8834 SchindellegiTelefon +41 44 200 5000marketing@backbone.chwww.sipcall.chOriginal-Content von: sipcall.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007604/100919544