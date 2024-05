Der Rückversicherungskonzern konnte im ersten Quartal einen Überschuss von knapp 1,1 Mrd. $ erzielen, was über den Markterwartungen lag. Trotz des Brückeneinsturzes in Baltimore, der die Gewinnrechnung netto mit rund 75 Mio. $ belastet hat, bleibt man auch für das gesamte Jahr optimistisch und will einen Konzerngewinn von mehr als 3,6 Mrd. $ erzielen. Man baut weiterhin auf hohe Prämien von Erstversicherern. An der Börse ließen sich die Anleger gestern nicht 2-mal bitten, so dass der Kurs rund 3,8 % zulegte. Mit einem KGV von 9 und einer Dividendenrendite von 6,3 % bleibt die Aktie auch weiterhin ein Kauf.



Dies ist ein Auszug aus der Bernecker-Daily von Freitag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



