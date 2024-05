Nachdem die Aktie des britischen Energieriesen BP gut in das Börsenjahr 2024 gestartet ist, kam es ab April zu einer ausgedehnten Korrekturphase. Ein Belastungsfaktor für den Aktienkurs war natürlich der jüngste Rückgang der Ölpreise, der sich auch zu Beginn dieser Handelswoche zunächst fortsetzen hat. So haben die Ölpreise auch am Montag wieder etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 83,29 US-Dollar. Das waren 69 Cent weniger als am Freitag. Der ...

