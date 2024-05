ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 48 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch zeigte sich am Montagabend in seiner Nachbetrachtung der Quartalszahlen optimistischer, dass der Industriedienstleister seine mittelfristigen Margenziele erreichen kann. Der nächste Kurstreiber sei der Kapitalmarkttag am 12.Juni./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005909006