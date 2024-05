Die nächste Hürde für den DAX bei 19.000 Punkten scheint für den Leitindex am Dienstag zunächst noch zu hoch zu liegen. Nach einem freundlichen Wochenauftakt am Pfingstmontag dürfte der Index die Gewinne vom Vortag teilweise wieder abgeben. Eine Stunde vor dem Handelsstart indizierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein moderates Minus von 0,2 Prozent auf 18.734 Punkte. In den USA hatte der Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag zwar ein weiteres Rekordhoch über 40.000 Zählern ...

