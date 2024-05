Nach dem Rücksetzer vom Freitag kam es bei der E.ON-Aktie am gestrigen Montag zu einem Konsolidierungstag (-0,2%) in einer engen Handelsspanne. Rückblick: Die E.ON-Aktie war in der ersten Mai-Hälfte über das März-Top ausgebrochen, womit die vorherige Seitwärtsphase zunächst bullish aufgelöst wurde. Nach Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch stiegen ...

