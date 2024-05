NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum ersten Quartal von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Cole Hathorn berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung den gesenkten Ausblick in seinen Schätzungen. Die ursprünglich für das zweite Halbjahr erwartete Erholung der europäischen Stahlnachfrage beginne wohl erst verzögert im vierten Quartal./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 08:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken