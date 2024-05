EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Vossloh erweitert Service-Portfolio in Nordeuropa durch Erwerb der Scandinavian Track Group (STG) STG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Weichenservice und fahrwegspezifische Schweißdienstleistungen in Schweden

Durch den Erwerb komplettiert Vossloh sein Leistungsangebot und deckt künftig den gesamten Lebenszyklus von Weichen ab

Die Transaktion bedeutet einen wichtigen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft und unterstützt die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns Werdohl, 21. Mai 2024. Vossloh hat mit den Eigentümern des langjährigen Geschäftspartners Scandinavian Track Group (STG) eine Vereinbarung über den Erwerb der Unternehmensgruppe unterzeichnet. STG ist ein renommierter Anbieter eines breiten Dienstleistungsportfolios mit Umsatzschwerpunkt im wachstumsstarken und strategisch bedeutsamen schwedischen Bahninfrastrukturmarkt. STG bietet diverse Instandhaltungsservices für den Fahrweg Schiene an. Bei Dienstleistungen rund um die Weiche, wie etwa deren Einbau oder Instandhaltung, sowie bei anspruchsvollen Schweißdienstleistungen am Fahrweg Schiene ist STG Marktführer in Schweden. STG bietet auf Basis seines umfassenden technischen Know-hows darüber hinaus eine Bandbreite von Inspektions-Beratungsleistungen an. Der Ankauf und die Aufarbeitung gebrauchter Weichen und anderer Fahrwegkomponenten für eine ressourcenschonende Wiederverwendung rundet das Angebot von STG ab. Somit fügt sich der Erwerb nahtlos in die Nachhaltigkeitsstrategie von Vossloh ein und erweitert das Dienstleistungsportfolio im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Zukünftig ist Vossloh somit in dieser Region bestens aufgestellt, um die vollständige Wertschöpfungskette der Weiche, von der Entwicklung und Produktion, über die Instandhaltung bis hin zur Wiederaufbereitung gebrauchter Weichen anzubieten. "STG passt perfekt zu unserem Portfolio, bietet viele Synergien und stärkt unsere Position im innovativen schwedischen und perspektivisch auch skandinavischen Markt. Die Übernahme folgt unserem One-Stop-Shop-Ansatz, gemäß dem wir unseren Kunden geschäftsbereichsübergreifend maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Auf diese Weise können wir unsere Stärken voll nutzen, uns weiter vom Wettbewerb differenzieren und unseren Kunden einen entscheidenden Mehrwert aus einer Hand bieten. Wir freuen uns insbesondere, mit STG einen langjährig bekannten Geschäftspartner als neues Mitglied der Vossloh Familie willkommen zu heißen", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. Der Vollzug des Erwerbs wird Mitte des Jahres 2024 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Freigabe der Transaktion durch die schwedische Wettbewerbsbehörde sowie das schwedische Wirtschaftsministerium. STG beschäftigt etwa 120 Mitarbeitende, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von umgerechnet 22,3 Mio.€ und wird künftig den Geschäftsbereich Lifecycle Solutions verstärken. Jan Furnivall, Chief Operating Officer der Vossloh AG, kommentiert: "Ich begrüße die neuen Kollegen ebenfalls sehr herzlich bei Vossloh und bin überzeugt, dass wir aufgrund unserer langjährigen partnerschaftlichen und erfolgreichen Verbundenheit schnell zu einer noch leistungsstärkeren Mannschaft zusammenwachsen können. Unser gemeinsames Ziel ist es, für unsere skandinavischen Kunden künftig ein noch größeres Angebot an maßgeschneiderten Lösungen rund um den Lebenszyklus von Schienen und Weichen bereit zu stellen." In Nordeuropa ist Vossloh bereits mit verschiedenen Tochtergesellschaften vertreten. Die größte davon ist Vossloh Nordic Switch Systems, die zum Geschäftsbereich Customized Modules gehört und ihren Sitz in Schweden hat. Hier produzieren über 185 Mitarbeitende Weichensysteme für den skandinavischen Markt und den Export. Ferner erbringt die im schwedischen Örebro ansässige Tochtergesellschaft Vossloh Rail Services Scandinavia, die zum Geschäftsbereich Lifecycle Solutions gehört umfassende Dienstleistungen rund um die Instandhaltung von Schienen und Weichen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh in Nordeuropa einen Umsatz von knapp 140 Mio.€. Vossloh erwartet für die Zukunft eine weiter steigende Nachfrage in diesem Markt.



Vossloh Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.



