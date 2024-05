Wohin geht die Reise jetzt beim DAX? Kommt die Rallye auf 19.000 Punkte? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Kontron und Zoom. Die nächste Hürde bei 19 000 Punkten scheint für den Leitindex DAX am Dienstag zunächst noch zu hoch zu liegen. Nach einem freundlichen Wochenauftakt am Pfingstmontag gab das Börsenbarometer in den ersten Handelsminuten um 0,15 Prozent auf 18 740 Punkte leicht nach. In der vergangenen Woche hatte der Dax knapp unter 19 000 ...

