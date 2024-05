KW-Development (KWD) feiert Meilenstein beim Bau des ersten Hotel Hampton by Hilton in Potsdam. Zusätzlich entstehen 261 Studentenapartments und Boardinghaus mit 152 Longstay-Apartments. Der Rohbau für den neuen Hotelkomplex Hampton by Hilton und die Studenten- & Longstay-Apartments ist fertiggestellt. Das Richtfest markiert den erfolgreichen Fortschritt dieses wegweisenden Projekts auf dem Areal zwischen Großbeerenstraße, Ahornstraße und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...