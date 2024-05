Die Photon Energy N.V. zieht ihren ersten Projektauftrag in Neuseeland an Land: Danach hat der EE-Spezialist einen EPC- und O&M-Vertrag für ein 20,8 MWp-Solarprojekt, das sich im Eigentum von Aquila Clean Energy APAC und Far North Solar Farm (FNSF) befindet, in Neuseeland unterzeichnet. "Dieses Projekt stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da es unser erstes Solarprojekt in Neuseeland ist und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...