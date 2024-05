Philip Haas von Invest4 Capital gibt ein monatliches Update zu seinem Haas invest for Innovation Aktienfonds. Dabei betont er, dass dies keine Anlageberatung ist, sondern transparente Kommunikation für Investoren. Der Fonds zeichnet sich durch hohe Transparenz, niedrige Gebühren und eine auf selbstentwickelten Modellen basierende Strategie aus. Philipp ist selbst stark in den Fonds investiert und bietet die gleichen Konditionen für alle Anleger an. Markt- und Performance-Überblick Im April war das Marktumfeld volatil, insbesondere für Tech-Werte aus der ersten und zweiten Reihe. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete der Fonds eine monatliche Performance von -1,2%, was angesichts der Marktbedingungen zufriedenstellend ist. Über ein ...

