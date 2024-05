EQS-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

21.05.2024

Wertberichtigung bei der niiio finance group AG



Görlitz, 21.5.2024



Der Vorstand der niiio finance group AG hat im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 die Geschäftsplanung für sämtliche Tochtergesellschaften kritisch überprüft. Dies führt im Rahmen der Werthaltigkeitsprüfung (Impairment Test) der bilanziellen Beteiligungsansätze zu einer Wertberichtigung in Höhe von 3,14 Mio. Euro auf 7,4 Mio. Euro für die DSER GmbH in der Einzelbilanz der AG.

Die Umsätze sind im vergangenen Jahr unter den ursprünglichen Erwartungen geblieben und führen in der Gesamtschau zu einem wesentlichen Anpassungsbedarf mit Blick auf die mittelfristig erzielbaren Umsätze und Erträge, was eine entsprechende Buchwertanpassung zur Folge hat.

Die Sonderabschreibung wird das Ergebnis im Einzelabschluss der AG mit Einmaleffekten in Höhe von 3,14 Mio. Euro belasten und gleichzeitig den Geschäfts- und Firmenwert in der Konzernbilanz im gleichen Umfang negativ beeinflussen.



Kontakt:

Johann Horch

E-Mail: ir@niiio.finance

Telefon: +49 35 81 / 374 99 - 0





