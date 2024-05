Der Immobilien-Asset-Manager INDUSTRIA hat institutionelle Investoren zur künftigen Immobilienallokation befragt. Knapp über die Hälfte möchten in den kommenden 18 Monaten indirekt in Immobilien anlegen. Nur rund 27% wollen direkt investieren. Zwei Drittel planen, ihre Immobilienquote konstant zu halten Wie die Umfragen von INDUSTRIA zeigt, setzen 54% der institutionellen Anleger in den kommenden 18 Monaten indirekt in Immobilien investieren. Lediglich 27% der Investoren gaben dagegen an, direkt ...

