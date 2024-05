© Foto: ARK Invest



Die Aktienmarktrallye geht an Cathie Woods Top-Fonds 2024 vorbei. Wer auf "disruptive Innovation" setzen will, sollte lieber einen Nasdaq-Fonds kaufen, sagt Expertin.Ark Innovation, der Flaggschiff-Fonds von Cathie Wood, verzeichnet im laufenden Jahr deutliche Verluste - obwohl sich die US-Aktienmärkte von einem Rekord zum nächsten hangeln. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich ein Großteil der Schwergewichte in dem börsengehandelten Fonds sehr schwach entwickelt haben. Von den größten zehn Positionen des ETFs, die insgesamt eine Gewichtung von etwa 60 Prozent in dem Fonds haben, verzeichnen sechs in diesem Jahr Verluste, wie aus einer Analyse von DataTrek hervorgeht. Drei der Top Ten - …