Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Palo Alto | Redcare | Nowegian Cruise & spukt Hims & Hers Novo Nordisk sowie Eli Lilly in die Suppe - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlineTV - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Korrektur im Anmarsch - Tops & Flops - Kaum ein Wert im Plus Hims & Hers - billige Kopie von Wegovy Palo Alto - Zahlen kommen nicht an Zoom - Ausblick enttäuscht Norwegian Cruise Line - Prognoseerhöhung Roche - nächste gute Nachricht Saipem - neuer Auftrag im Wet von 3,7 Milliarden $ Termine - Zahlen von Nvidia stehen an BMW - Verstoß gegen US-Auflagen Redcare Pharmacy - UBS stuft ab Kontron - Bestellung von Wallboxen erfreut Anleger Mota Egil: Rekordauftragsbestand läuft ins Leere Musterdepot konservativ: + 15 Prozent